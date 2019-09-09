Куски мяса и боль. Добрые люди бросили силы на спасение изувеченных собак

В службе по контролю за безнадзорными животными Рязани продолжают помогать собакам и кошкам, которых хозяева оставили умирать на улицах города. Зоозащитники спасают животных, выхаживают и... накапливают долги в ветеринарных клиниках.

«Мы прекрасно понимаем, что собрать сумму [105 040 рублей] будет сложно, но это не значит, что этим беднягам не надо помогать, - пишут активисты и рассказывают о своих подопечных:

Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными.

- Джуна поступила с переломом хвоста, было защемление нерва. Собака не могла сама сходить в туалет. Прогнозы были неутешительные, но операция, лечение и реабилитация помогли. Джуна полностью поправилась;

- Цезаря забрали домой с передержки, но уже через полтора месяца он оказался истощенным и больным, в клещах. Обратно поступил в тяжелом состоянии, худой, с пироплазмозом. Его долго выхаживали, но сейчас парень полностью здоров. Предательство только он не забудет еще долго.

Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными.

- Щучка была обычной домашней кошкой. Ее в 4 утра нашли под окнами, со сломанной лапой, черепно-мозговой травмой. Отвезли в клинику, в стационар. Там провели операцию, долго шел процесс реабилитации. Самое обидное, что хозяева нашлись, но от кошки они отказались.

Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными.

- Чернышу не повезло совсем. Жил несколько месяцев на предприятии, и что с ним там случилось, непонятно совершенно. Однажды он пропал и появился через несколько дней весь разорванный, гниющий. У него просто висели куски мяса. Его привезли в стационар, начался страшный некроз. Жизнь ему спасали две недели. Он был ужасно слаб. Сейчас Черныш идет на поправку, но долг за него тоже огромный».

Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными.

По словам зоозащитников, все животные бездомные, они никому не нужны. За них некому заплатить, им никто не поможет.

«Стационар это всегда дорого, но во многих случаях это единственный шанс выжить», - говорится в сообщении.

Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными.

ВАЖНО!

Для тех, кто хочет помочь этим собакам и кошкам, обращайтесь в Службу по контролю за безнадзорными животными Рязани.

Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными.

Фото: Cлужба по контролю за безнадзорными животными.

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