В Рязани спасают от гибели собаку со снятым скальпом
В Рязани нашли собаку со снятым скальпом и оторванным ухом, сообщают активисты приюта для бездомных животных «Зверополис».
«Снят скальп, оторвано ухо, глубокий порез спины. Собака уже на операции. Просим помощи для оплаты самой операции и послеоперационного периода», - говорится в сообщении.
В настоящее время неизвестно, что именно произошло с животным, но активисты предпринимают все меры, чтобы спасти собаку.
Напомним, в середине августа жуткий случай произошел в Сасовском районе, где пьяный хозяин вилами изувечил своего пса Мухтара (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рок-музыкант Сергей Маврин просит помочь изувеченному псу Мухтару
Чудовищная история из Сасовского района стала известна на всю страну. Собака прошла несколько операций и выжила, несмотря на тяжелые травмы (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU