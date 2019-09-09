2019-09-09T18:17:42+03:00
Происшествия

В Рязани спасают от гибели собаку со снятым скальпом

В социальных сетях появились страшные фотографии последствий издевательств над животным
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Фото: приют для животных "Зверополис".Фото: приют для животных "Зверополис".
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В Рязани нашли собаку со снятым скальпом и оторванным ухом, сообщают активисты приюта для бездомных животных «Зверополис».

«Снят скальп, оторвано ухо, глубокий порез спины. Собака уже на операции. Просим помощи для оплаты самой операции и послеоперационного периода», - говорится в сообщении.

В настоящее время неизвестно, что именно произошло с животным, но активисты предпринимают все меры, чтобы спасти собаку.

Напомним, в середине августа жуткий случай произошел в Сасовском районе, где пьяный хозяин вилами изувечил своего пса Мухтара (читать подробнее).

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Чудовищная история из Сасовского района стала известна на всю страну. Собака прошла несколько операций и выжила, несмотря на тяжелые травмы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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