2019-09-13T13:04:31+03:00
Происшествия

Мотоциклист, попавший в Рязани в жуткое ДТП, скончался

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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37-летний мотоциклист, попавший вечером 12 сентября в жуткое ДТП на Ряжском шоссе в Рязани, скончался.

- В очень тяжелом состоянии он был доставлен в ОКБ и помещен в реанимацию, врачи начали проводить реанимационные мероприятия, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Примерно через полчаса мужчина скончался, - рассказала «Комсомольской правде» начальник отдела по обеспечению деятельности министерства здравоохранения Рязанской области Ирина Кузьминова.

Напомним, что, по предварительной версии, аварию спровоцировал водитель автомобиля «Газель», выезжавший на перекресток со второстепенной дороги.

Интересно, что в утренней сводке ГИБДД мотоциклист все еще значится живым...

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Мужчину с тяжелыми травмами доставили в областную клиническую больницу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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