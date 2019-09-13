2019-09-13T10:34:04+03:00
Происшествия

В Рязани «Газель», выезжая со второстепенной дороги, подставилась под мотоцикл

Водитель двухколесного транспортного средства получил тяжелые травмы
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В четверг, 12 сентября, примерно в 21.50 в Рязани на Ряжском шоссе у дома №20 произошло серьезное ДТП. 38-летний водитель автомобиля «Газель», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество проезда перекрестка мотоциклу Honda. Двухколесным транспортным средством управлял 37-летний рязанец. Произошло столкновение.

Мотоциклист получил тяжелые травмы и срочно был госпитализирован. За его жизнь борются врачи. Обстоятельства ДТП уточняются.

Всего за минувший день в регионе зарегистрировано пять автоаварий, в которых пострадали шесть человек. Также зафиксировано 53 ДТП с причинением ущерба автовладельцам. Задержано пять нетрезвых водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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