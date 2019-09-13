2019-09-13T09:29:29+03:00
Происшествия

На Ряжском шоссе мотоциклист попал в жуткое ДТП

Мужчину с тяжелыми травмами доставили в областную клиническую больницу
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Фото: Кирилл Максимкин.Фото: Кирилл Максимкин.
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Вечером 12 сентября на Ряжском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани». По предварительным данным, авария произошла недалеко от автозаправки «Экогаз».

Фото: Кирилл Максимкин.

Фото: Кирилл Максимкин.

Как сообщают очевидцы, со ссылкой на медиков скорой медицинской помощи, у пострадавшего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, рванная рана плеча. Его срочно госпитализировали в областную клиническую больницу.

Фото: Кирилл Максимкин.

Фото: Кирилл Максимкин.

Подробности аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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