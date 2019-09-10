Главой администрации Рязани стала женщина

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-10T12:26:54+03:00

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Во вторник, 10 сентября, состоялось внеочередное заседание Рязанской городской Думы. В повестке значился один вопрос – голосование по кандидатурам на пост главы администрации Рязани. Напомним, что претендентов было всего двое – исполняющая обязанности главы администрации Елена Сорокина и заместитель главы администрации Пронского района Андрей Ильичев.

Кандидатуру Сорокиной поддержал 31 депутат из 37, присутствовавших на заседании. Один бюллетень оказался испорчен, пятеро народных избранников проголосовали против.

Большинством голосов Елена Сорокина назначена главой администрации Рязани.

Впервые женщины заняли оба руководящих поста в структуре руководства города: главой муниципального образования город Рязань, председателем гордумы является Юлия Рокотянская, главой администрации Рязани – теперь Елена Сорокина.

Смогут ли они зарекомендовать себя на этом поприще, так же как в семидесятых-восьмидесятых сделала это председатель горисполкома Надежда Чумакова, покажет время.

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ИСТОЧНИК KP.RU