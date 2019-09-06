Градоначальник Рязани Сорокина сравнила команду администрации с гусиным клином

Конкурс на замещение должности главы администрации Рязани подходит к своему логическому завершению - 6 сентября кандидаты представили конкурсной комиссии свое видение развития областного центра. До финала гонки за кресло сити-менеджера дошло всего лишь два претендента: заместитель главы администрации Пронского района Андрей Ильичев и исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина.

«Все хотят, чтобы Рязань стала лучшим городом во всем мире …»

Первым перед комиссией выступил Андрей Ильичев. В кратком изложении суть его программы можно уместить в лозунге «за все хорошее против всего плохого». Если же говорить предметно, то Андрей Александрович предлагает развивать общественный транспорт путем адаптации маршрутов с учетом мнения горожан. Также он намерен запретить многоэтажное строительство в центре Рязани и вплотную заняться модернизацией системы ливневой канализации и очистных сооружений промышленных предприятий.

Фото: пресс-служба Рязанской городской Думы.

- Главным для себя я считаю профессионально управлять хозяйством города, представлять и защищать интересы жителей, грамотно руководить аппаратом администрации. Убежден, что глава должен быть не только политиком, но и опытным управленцем и профессиональным хозяйственником. Работу главы вижу, прежде всего, во взаимодействии с депутатами, общественностью, товаропроизводителями и предпринимателями города, - сообщил Андрей Ильичев.

При этом претендент подчеркнул, что основные положения его программы тесно связаны со стратегией развития Рязанской области до 2030 года. А горожане, по его мнению, не будут разочарованы его работой:

- Уверен, что граждане не будут разочарованы в поиске путей реализации решений поставленных задач, а представительный орган окажет всестороннюю поддержку в реализации этих планов развития города.

Из-за технической заминки Андрей Александрович не смог представить присутствующим иллюстрирующий его слова слайд, и продолжил свою мысль:

- Основной принцип развития областного центра - Рязань - город для людей. Именно человек и его потребности являются сердцем стратегии создания комфортного города. Рязанцев более полумиллиона, все они разные и все они живут в одном городе. Все хотят, чтобы Рязань стала лучшим городом не только в России, но и во всем мире.

Что касается конкретных действий по изменению структуры администрации областного центра, Андрей Ильичев предложил сократить число своих будущих заместителей с шести до пяти человек.

- Не буду говорить пространные речи, а сосредоточусь на главном. Это создание современной городской среды для комфортной жизни людей, организация велодорожек, общественных пространств, пешеходных и зеленых зон, увеличение числа камер наружного наблюдения для безопасности граждан.

В завершении своего выступления чиновник выразил уверенность, что если он станет главой администрации, то за четыре года Рязань станет еще лучше.

«Опираться на лучшие муниципальные практики и общественный контроль»

Другой кандидат Елена Сорокина начала свое выступление со стихотворения Бориса Пастернака

«Во всем мне хочется дойти до самой сути». А затем, подойдя к недавно повешенной в зале доске, написала на ней слово «Рязань».

- Администрация города должна решать задачи по обеспечению и поддержанию текущей жизнедеятельности города, его стратегическому развитию, формированию нового имиджа Рязани, - продолжила выступление Сорокина. – Устойчивое функционирование города предполагает содержание в надлежавшем состоянии всех городских объектов. Для этого необходимо опираться на лучшие муниципальные практики и внедрять общественный контроль.

Фото: пресс-служба Рязанской городской Думы.

Елена Борисовна отметила, что, по ее мнению, Рязань должна занять достойную позицию среди других городов России. И своей задачей она ставит - добиться позитивного восприятия образа города, как внешнего, так и внутреннего:

- Хочу, чтобы Рязань стала умным, открытым, социальным, комфортным и развивающимся городом. Это станут основными приоритетами в ближайшие четыре года.

Елена Сорокина коснулась практически всех аспектов городской жизни, начиная с инфраструктурных проблем и поддержки бизнеса и заканчивая вопросами культуры, образования и здравоохранения. Значительную часть выступления Сорокина посвятила вопросу налаживания обратной связи и взаимодействия общества и городской власти:

- Первый и самый главный принцип открытости для жителей заключается в сокращении дистанции между властью и обществом. Участие общественности в принятии решений ставится во главу угла. Развитию бизнеса в городе Рязани должен быть дан зеленый свет. Для повышения инвестиционной привлекательности необходимо акцентировать внимание на снижении административных барьеров.

При этом Сорокина предложила новую структуру администрации, призванную сократить количество заместителей ее главы и создать новое управление общественных отношений:

- Предлагаемые изменения функционала отдельных структурных подразделений направлены на централизацию обеспечивающих функций, а также устранения избыточных и дублирующих. Для этого предлагается создать два казенных учреждения: центр бухучета и информационных технологий и службу по работе с населением и административно-технического контроля. Предлагаются и изменения в работе муниципальных предприятий. Это позволит сократить штат муниципальных служащих на 15%, а число сотрудников администрации до 25%.

Фото: пресс-служба Рязанской городской Думы.

Отвечая на вопрос одного из членов комиссии о мотивации городских чиновников на работу, Сорокина сравнила их со стаей птиц:

- Некоторое время назад я прочитала, почему птицы летают стаями и почему именно в виде буквы «V». Когда гуси собираются в этот клин, они активно машут крыльями, тем самым создается движение воздуха, которое поддерживает весь этот клин и помогает двигаться быстрее. И если какой-то гусь устает, он встает в хвост клина, некоторое время отдыхает, а потом возвращается на свое место. А если какая-то неопытная птица отлетает от своей стаи, то она очень быстро понимает, что отстает, что ей движения этого воздуха и клина не хватает. Я это к тому, что очень хочется создать профессиональную и эффективную команду.

В итоге, заслушав претендентов, члены комиссии отдали предпочтение Елене Сорокиной. Однако это решение носит лишь рекомендательный характер, а выбирать главу будут непосредственно депутаты городской думы. Произойдет это путем тайного голосования на внеочередном заседании муниципального парламента 10 сентября.