2019-09-10T07:30:18+03:00
Общество

На девяти улицах Рязани заделали аварийные выбоины

В областном центре продолжаются работы по выравниванию асфальтобетонного покрытия
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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За неделю в Рязани ликвидировали аварийные выбоины на девяти участках улично-дорожной сети областного центра, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ремонт на площади 767 кв. метров провели на участках улиц Дачная (микрорайон Приокский), Песоченская, Татарская, Тепличная, Гоголя, Новоселов, Шереметьевская, Интернациональная в районе ОКБ, а также на Станкозаводской от улицы Октябрьской до Магистральной.

Работы по выравниванию профиля асфальтобетонным гранулятом на площади 2 тысячи кв. метров провели на участках улиц Луговая (микрорайон Приокский), Трехреченской - от дома 93 корп. 2 по Михайловскому шоссе до дома 35 по пос. Мехзавода – подход к школе №54.

Всего с начала года работы по заделке аварийных выбоин в асфальтобетонном покрытии на территории Рязани проведены на 170 улицах. Общая площадь ремонта составила более 31 тысяч кв. метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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