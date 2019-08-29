По нацпроекту отремонтируют еще 22 рязанские дороги

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-29T17:17:50+03:00

Теперь в списке 69 участков с общим финансированием почти 2,7 млрд рублей

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Сэкономив на торгах при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рязанский минтрас направил 177 миллионов рублей еще на 22 объекта. Из них 12 планируют сдать в текущем года, а 10 – в 2020-м.

Правительство области опубликовало полный перечень дорог, которые отремонтируют, с учетом изменений. Всего их в списке 69 с общим финансированием почти 2,7 млрд рублей.

Отмечается, что пока работы выполнены на 6 объектах. Это 10-километровый участок дороги Акулово – Старожилово – Пронск в Старожиловском районе, улица Ленина в Спас-Клепиках, улице Весенняя в селе Дядьково под Рязанью, почти 4 км покрытия в селах Нижний Якимец и Ново-Тишевое Александро-Невского района, а также 1,5 км в поселке Центральный Скопинского района.

Приемка работ проходит на Московском шоссе в Рязани, а также на трассе Спас-Клепики – Рязань (часть в областном центре, часть за его пределами).

ИСТОЧНИК KP.RU