На рязанской трассе в тумане под колеса иномарки попал велосипедист

СЕГОДНЯ 20:24 2019-09-07T20:26:30+03:00

Серьезное ДТП произошло в Клепиковском районе. Одна из причин аварии – плохая видимость на дороге

Изменить размер текста: A A

Утром 7 сентября в Клепиковском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. По предварительным данным, на автодороге Спас-Клепики — Макеево — Задне-Пилево автомобиль KIA сбил велосипедиста.

Фото: издательство "Пресса".

В результате ДТП водитель двухколесника с травмами оказался в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники ДПС ГИБДД проводят проверку, что установить все обстоятельства случившегося.

Как говорят очевидцы, одной из причин аварии мог стать сильный туман.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Момент лобового ДТП на Касимовском шоссе попал на видео

В дорожном происшествии не обошлось без пострадавших. Подробности аварии уточняются [видео]

Пьяный рязанец устроил массовое ДТП на парковке ТЦ «Барс»

Полиция задержала виновника аварии, но сейчас разыскивают водителя одного из пострадавших автомобиля (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU