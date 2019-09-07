Сорокина увидела, как восстанавливается Зеленый театр в ЦКПиО

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-07T18:27:53+03:00

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7 сентября и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина приехала с подчиненными в Центральный парк культуры и отдыха, чтобы посмотреть, как продвигаются работы по восстановлению Зеленого театра.

Фото: администрация Рязани.

- Излюбленное место отдыха рязанцев – ЦПКиО – станет одной из главных площадок для проведения массовых мероприятий и праздников, - отметила чиновница. – А Зеленый театр – это то место, куда захотят приходить как люди старшего поколения, так и молодежь.

Фото: администрация Рязани.

Напомним, работы по возрождению Зеленого театра идут в Рязани вторую осень. Летняя площадка была создана еще в середине XX века. В 1960-е годы в зале, рассчитанном на 4 тысячи зрителей, проходили игры «А ну-ка, девушки!» и выступали самодеятельные поэты (читать подробнее).

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU