Елена Сорокина продолжает изучать состояние рязанских дворов и улиц

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-01T11:40:25+03:00

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31 августа, несмотря на выходной, и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина продолжает ездить по городу и встречаться с жителями, чтобы выслушать их жалобы и пожелания. Сейчас это особенно важно, так как менее через месяц в Рязани выберут главу администрации. Уже без приставки и.о.

А пока руководитель горадминистрации встретилась с жителями дома №5 по улице Юбилейной, которые пожаловались на плохое состояние проезда во дворе и детской игровой площадки, а также на сухие деревья и ветки. Кроме того, невозможно подъехать к детскому саду из-за постоянно паркующихся на этом участке автомобилей.

- Дворовая территория должна убираться ежедневно, - сказала чиновница и предложила жителям участвовать в муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Рязани». Управлению энергетики и ЖКХ Сорокина поручила держать на контроле коммунальные платежи, а префектуре – опилить сухие ветки.

Фото: администрация Рязани.

Потом Елена Борисовна поехала к жителям улиц Братиславская и Славянский проспект. Там все те же проблемы – неопиленные деревья и кустарники. Но это не все. Чиновница обнаружила, что в районе дома №6 по Славянскому проспекту пешеходную зону во время дождя заливает водой. Сорокина тут же поручила управлению благоустройства рассмотреть возможность установки ограждения пешеходной зоны от проезжей части, чтобы исключить затопление участка. Кроме того, дирекция благоустройства должна в течение семь дней удалить кусты и поросль.

После этого Елена Сорокина побывала на улицах Боголюбова, Зубковой, Громовой и в поселке Никуличи. Везде и.о. внимательно выслушивала проблемы и раздавала поручения.

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ИСТОЧНИК KP.RU