Комиссия отсеяла шесть из восьми кандидатов на пост главы администрации Рязани

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-29T13:45:36+03:00

Соперничество продолжают лишь Елена Сорокина и Андрей Ильичев

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В четверг, 29 августа, состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на должность главы администрации Рязани. Из восьми кандидатов на этот пост члены комиссии до основного этапа допустили только двоих: исполняющую обязанности главы администрации Рязани Елену Сорокину и заместителя главы администрации Пронского района Андрея Ильичева.

У остальных шести кандидатов нашли различенные нарушение: неправильно оформленные анкеты, неполные предоставление сведений о себе и прочее.

6 августа в 10.00 в здании администрации Рязани допущенные кандидаты представят свои программы, а 26 сентября депутаты Рязанской городской Думы путем голосования изберут нового главу администрации Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU