До самой сути. Кандидат на пост мэра Рязани прочитала комиссии стихи

СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-06T14:12:39+03:00

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6 сентября кандидаты на должность главы администрации Рязани представили свои программы развития областного центра. После выступления заместителя главы администрации Пронского района Андрея Ильичев, слова взяла и.о. мэра Рязани Елена Сорокина – второй кандидат на пост руководителя администрации.

Выступление Сорокина начала со стихотворения Бориса Пастернака «Во всем мне хочется дойти до самой сути...»

Только прочитав строчки русского поэта, чиновница перешла к сути своей программы.

Напомним, на пост мэра Рязани претендуют только два кандидата – Ильичев и Сорокина.

Заслушав претендентов, члены комиссии отдали предпочтение в пользу Сорокиной, однако это решение носит лишь рекомендательный характер, а выбирать главу будут непосредственно депутаты городской думы (читать подробнее).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/730498" frameborder="0"></iframe> Елена Сорокина читает стихи.

ИСТОЧНИК KP.RU