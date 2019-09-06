До самой сути. Кандидат на пост мэра Рязани прочитала комиссии стихи
6 сентября кандидаты на должность главы администрации Рязани представили свои программы развития областного центра. После выступления заместителя главы администрации Пронского района Андрея Ильичев, слова взяла и.о. мэра Рязани Елена Сорокина – второй кандидат на пост руководителя администрации.
Выступление Сорокина начала со стихотворения Бориса Пастернака «Во всем мне хочется дойти до самой сути...»
Только прочитав строчки русского поэта, чиновница перешла к сути своей программы.
Напомним, на пост мэра Рязани претендуют только два кандидата – Ильичев и Сорокина.
Заслушав претендентов, члены комиссии отдали предпочтение в пользу Сорокиной, однако это решение носит лишь рекомендательный характер, а выбирать главу будут непосредственно депутаты городской думы (читать подробнее).
Елена Сорокина читает стихи.
ИСТОЧНИК KP.RU