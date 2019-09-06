2019-09-06T14:12:39+03:00
Политика

До самой сути. Кандидат на пост мэра Рязани прочитала комиссии стихи

И.о. главы администрации города представила комиссии свою программу развитию областного центра [видео]
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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6 сентября кандидаты на должность главы администрации Рязани представили свои программы развития областного центра. После выступления заместителя главы администрации Пронского района Андрея Ильичев, слова взяла и.о. мэра Рязани Елена Сорокина – второй кандидат на пост руководителя администрации.

Выступление Сорокина начала со стихотворения Бориса Пастернака «Во всем мне хочется дойти до самой сути...»

Только прочитав строчки русского поэта, чиновница перешла к сути своей программы.

Напомним, на пост мэра Рязани претендуют только два кандидата – Ильичев и Сорокина.

Заслушав претендентов, члены комиссии отдали предпочтение в пользу Сорокиной, однако это решение носит лишь рекомендательный характер, а выбирать главу будут непосредственно депутаты городской думы (читать подробнее).

Елена Сорокина читает стихи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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