2019-09-06T13:54:40+03:00
Политика

Комиссия предпочла Елену Сорокину в конкурсе на пост мэра Рязани

Решающее слово теперь за депутатами городского парламента
Константин МОГИЛИН
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Фото: Рязанская городская Дума.Фото: Рязанская городская Дума.
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6 сентября перед участниками конкурсной комиссии выступили два претендента на должность главы администрации Рязани. Ими стали заместитель главы администрации Пронского района Андрей Ильичев и исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина.

Заслушав претендентов, члены комиссии отдали предпочтение в пользу Сорокиной, однако это решение носит лишь рекомендательный характер, а выбирать главу будут непосредственно депутаты городской думы. Произойдет это путем тайного голосования на заседании муниципального парламента. О том, когда именно это произойдет, в пресс-службе гордумы сообщат позднее.

Напомним, ранее из гонки за кресло сити-менеджера, выбыли шесть кандидатов, у которых нашли различенные нарушения: неправильно оформленные анкеты, неполные предоставление сведений о себе и прочее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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