2019-09-07T09:45:24+03:00
Общество

«У нас же дети!» Рязанцы вновь жалуются на мощные выбросы сероводорода

В областном центре продолжают травить людей, а власти так не могут решить проблему
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6 сентября жители микрорайона Дашково-Песочня вновь пожаловались на ужасный запах на улице Новоселов.6 сентября жители микрорайона Дашково-Песочня вновь пожаловались на ужасный запах на улице Новоселов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером 6 сентября жители микрорайона Дашково-Песочня вновь пожаловались на ужасный запах на улице Новоселов.

«Дашково-Песочня, улица Новоселов, 40а. Ужасно воняет сероводородом, окна открыть просто нельзя. Ужас! У нас же маленькие дети! Как исправить? Строжайшим образом наказать и заставить ставить фильтры!» - пишет один из жителей микрорайона в группе «Рязань».

В комментариях подписчики тут же оставили адреса, где чувствуется запах сероводорода:

- На Шереметьевской улице тоже сильно воняет…

- Новоселов, 27 - сидим в защитных масках. Вонь адская.

- 11 больница. Вонь страшная. Дышать нечем. Все окна закрыли.

- Говорить и писать некуда. Всем плевать. Все либо проплачены, либо запуганы.

- Беззаконие было, есть и будет. Прокуратура разводит руками - лишены полномочий. О каждой проверке предприятия предупреждаются за сутки - нарушений нет, выбросы труб чище, чем воздух на вершине Эльбруса. Дышите глубже, граждане!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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