«У нас же дети!» Рязанцы вновь жалуются на мощные выбросы сероводорода

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-07T09:45:24+03:00

6 сентября жители микрорайона Дашково-Песочня вновь пожаловались на ужасный запах на улице Новоселов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В областном центре продолжают травить людей, а власти так не могут решить проблему

Изменить размер текста: A A

Вечером 6 сентября жители микрорайона Дашково-Песочня вновь пожаловались на ужасный запах на улице Новоселов.

«Дашково-Песочня, улица Новоселов, 40а. Ужасно воняет сероводородом, окна открыть просто нельзя. Ужас! У нас же маленькие дети! Как исправить? Строжайшим образом наказать и заставить ставить фильтры!» - пишет один из жителей микрорайона в группе «Рязань».

В комментариях подписчики тут же оставили адреса, где чувствуется запах сероводорода:

- На Шереметьевской улице тоже сильно воняет…

- Новоселов, 27 - сидим в защитных масках. Вонь адская.

- 11 больница. Вонь страшная. Дышать нечем. Все окна закрыли.

- Говорить и писать некуда. Всем плевать. Все либо проплачены, либо запуганы.

- Беззаконие было, есть и будет. Прокуратура разводит руками - лишены полномочий. О каждой проверке предприятия предупреждаются за сутки - нарушений нет, выбросы труб чище, чем воздух на вершине Эльбруса. Дышите глубже, граждане!

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Чиновники озаботились экологической ситуацией в Рязани

В администрации города прошло совещание, на котором обсудили загрязнение воздуха в Дашково-Песочне (подробнее).

Борьба за чистый воздух в Рязани не завершена

После серии пикетов противники вони в жилых кварталах написали петицию и просят рязанцев ее подписать, чтобы потом не говорили, что большинство всем довольно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU