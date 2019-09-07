«У нас же дети!» Рязанцы вновь жалуются на мощные выбросы сероводорода
Вечером 6 сентября жители микрорайона Дашково-Песочня вновь пожаловались на ужасный запах на улице Новоселов.
«Дашково-Песочня, улица Новоселов, 40а. Ужасно воняет сероводородом, окна открыть просто нельзя. Ужас! У нас же маленькие дети! Как исправить? Строжайшим образом наказать и заставить ставить фильтры!» - пишет один из жителей микрорайона в группе «Рязань».
В комментариях подписчики тут же оставили адреса, где чувствуется запах сероводорода:
- На Шереметьевской улице тоже сильно воняет…
- Новоселов, 27 - сидим в защитных масках. Вонь адская.
- 11 больница. Вонь страшная. Дышать нечем. Все окна закрыли.
- Говорить и писать некуда. Всем плевать. Все либо проплачены, либо запуганы.
- Беззаконие было, есть и будет. Прокуратура разводит руками - лишены полномочий. О каждой проверке предприятия предупреждаются за сутки - нарушений нет, выбросы труб чище, чем воздух на вершине Эльбруса. Дышите глубже, граждане!
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ИСТОЧНИК KP.RU