Чиновники озаботились экологической ситуацией в Рязани

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-19T17:01:18+03:00

Люди уже несколько лет жалуются на отвратительный воздух в Дашках, но ситуация так и не меняется. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В администрации города прошло совещание, на котором обсудили загрязнение воздуха в Дашково-Песочне

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С 30 мая по 10 июня в администрацию города неоднократно поступали жалобы рязанцев на неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха. Об этом на внеочередном совещании сообщил и.о. замглавы администрации Владимир Бурмистров. Чиновник напомнил, что 13 июня на улице Новоселов неравнодушные жители микрорайона устроили пикет, посвященный вопросам экологической ситуации.

– Для эффективного взаимодействия предлагаю создать рабочую группу из представителей разных профильных ведомств, - сказал Бурмистров. - Нужно усилить контрольно-надзорную деятельность, проводить внеплановые проверки, особенно по ночам, и сообщать населению о результатах проведенных исследований.

Напомним, вонючий воздух отравляет жизнь обитателей Песочни уже несколько лет. Люди считают, что загрязнение, в первую очередь, связано с работой промышленных предприятий города (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU