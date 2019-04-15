Губернатор назвал самые загрязняемые сероводородом районы Рязани

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-15T16:21:23+03:00

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15 апреля губернатор Николай Любимов выступил в Рязанской областной Думе, представив отчет о работе регионального правительства за прошлый год. Глава области упомянул и о работе с нефтезаводом, сообщает пресс-служба кабмина.

– Очистные сооружения предприятия действуют с 1960 года и полностью не обеспечивают защиту окружающей среды, – сказал губернатор. – Из сточных вод сероводород попадает в атмосферу, в итоге систематически загрязняется воздух в Песочне, Роще, в поселке Строитель и в Турлатове.

Еще в 2013 году регион и «Роснефть» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ предусматривал и реконструкцию очистного комплекса – сделать это должны были за 4 года. Однако позже сроки перенесли на 5 лет – до 2022.

Тем временем, по словам Николая Любимова, основную часть проектной документации уже сделали, но реконструкцию РНПК пока не начинал.

– Сейчас мы разрабатываем новый проект соглашения с компанией, одним из основных пунктов которого снова станет реконструкция очистных сооружений. Мы планируем его подписать на Петербуржском международном экономическом форуме в 2019 году, – заявил глава региона.

Напомним, что на том же заседании облдумы губернатор рассказал о перспективах избрания главы администрации Рязани и планах по строительству Южного и продолжения Северного обходов города.

ИСТОЧНИК KP.RU