На два обхода Рязани в сумме уйдет 60 млрд рублей – это больше годового бюджета области

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-15T14:56:12+03:00

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15 апреля губернатор Николай Любимов выступил с отчетом перед депутатами Рязанской областной Думы. В числе тем глава региона затронул и дороги, точнее – два обхода Рязани, призванные вывести из города транзитный транспорт.

– Сейчас ведется подготовка для строительства второго и третьего этапов Северного обхода, разрабатываются проекты планировки и межевания территорий. Ожидается, что строительные работы на участках будут проведены в формате государственно-частного партнерства. Сейчас мы работаем с потенциальными инвесторами. Ориентировочная стоимость составит 28 млрд рублей, а предполагаемые сроки реализации – 2021-2025 годы, – сказал Николай Любимов.

Южный обход протянется от развязки на 189 км трассы М5 с выходом на 210 км – в районе Протасово. В 2019-2020 годах должны разработать проектную документацию, а возвести объект – до 2024 года. Расходы составят 30 млрд. рублей и возьмет их на себя федеральный бюджет.

Для сравнения: бюджет Рязанской области на этот год – более 50 млрд рублей (вместе с поступлениями из федеральной казны).

ИСТОЧНИК KP.RU