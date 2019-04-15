Губернатор прокомментировал ситуацию с и.о. главы администрации Рязани

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-15T13:06:49+03:00

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В понедельник, 15 апреля, губернатор Николай Любимов выступает в региональном парламенте с отчетом о работе правительства Рязанской области в 2018 году.

После отчета глава региона отвечает на вопросы депутатов облдумы. Первый из них касался определенности с главой администрации областного центра: уже больше года мэрию возглавляет Сергей Карабасов – с приставкой «и.о.». Вопрос собственно и состоял в том, сколько еще продлится такая неопределенность, при том, что в Рязани живет половина населения всего региона.

– Не совсем моя компетенция, разумеется – я не назначаю городского главу, – ответил Николай Любимов. – Тем не менее, если решение о назначении нового конкурса на ближайшем заседании гордумы, насколько я знаю – 25 апреля, депутаты примут, я буду только «за».

ИСТОЧНИК KP.RU