Депутаты Рязанской гордумы намереваются вернуть прямые выборы мэра

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-26T17:14:19+03:00

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Вот уже больше года Сергей Карабасов исполняет обязанности главы администрации Рязани. Именно исполняет обязанности, а не утвержден в этой должности.

По правилам, давно уже должен был состояться конкурс на вакансию градоначальника. В этом случае несколько кандидатов проходят через ряд испытаний, и лучший, то есть набравший наибольшее число голосов депутатов, полноценно возглавляет горадминистрацию.

Однако конкурса все нет. Депутаты устали ждать и фракция «справедливороссов» в гордуме первая предложила внести изменения в Устав облцентра и вернуть прямые выборы мэра горожанами.

– Если власти сами не могут определиться с кандидатурой, сроками и условиями назначения градоначальника, мы предлагаем делегировать решение этого вопроса народу. Пусть горожане выберут лучшего, – заявил на пресс-конференции 26 марта лидер рязанских эсеров Сергей Пупков. – Конечно, процедура внесения изменения в Устав процесс долгий, но мы уже собрали необходимые документы и готовы ее инициировать.

Ожидается, что коллег поддержат в этом вопросе депутаты других фракций, в частности либерал-демократы. Если инициатива будет одобрена гордумой, властям останется винить за медлительность и нерешительность только себя.

СПРАВКА «КП»

Напомним, прямые выборы главы горадминистрации отменили в нашем городе больше десяти лет назад. С тех пор сити-менеджера фактически назначают – за кандидатов голосуют не сотни тысяч горожан, а несколько десятков депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU