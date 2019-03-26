2019-03-26T17:14:19+03:00
Политика

Депутаты Рязанской гордумы намереваются вернуть прямые выборы мэра

Народные избранники устали ждать, когда же состоится конкурс на должность главы горадминистрации
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменения в Устав города – процесс, мягко говоря, долгийИзменения в Устав города – процесс, мягко говоря, долгий
Изменить размер текста:

Вот уже больше года Сергей Карабасов исполняет обязанности главы администрации Рязани. Именно исполняет обязанности, а не утвержден в этой должности.

По правилам, давно уже должен был состояться конкурс на вакансию градоначальника. В этом случае несколько кандидатов проходят через ряд испытаний, и лучший, то есть набравший наибольшее число голосов депутатов, полноценно возглавляет горадминистрацию.

Однако конкурса все нет. Депутаты устали ждать и фракция «справедливороссов» в гордуме первая предложила внести изменения в Устав облцентра и вернуть прямые выборы мэра горожанами.

– Если власти сами не могут определиться с кандидатурой, сроками и условиями назначения градоначальника, мы предлагаем делегировать решение этого вопроса народу. Пусть горожане выберут лучшего, – заявил на пресс-конференции 26 марта лидер рязанских эсеров Сергей Пупков. – Конечно, процедура внесения изменения в Устав процесс долгий, но мы уже собрали необходимые документы и готовы ее инициировать.

Ожидается, что коллег поддержат в этом вопросе депутаты других фракций, в частности либерал-демократы. Если инициатива будет одобрена гордумой, властям останется винить за медлительность и нерешительность только себя.

СПРАВКА «КП»

Напомним, прямые выборы главы горадминистрации отменили в нашем городе больше десяти лет назад. С тех пор сити-менеджера фактически назначают – за кандидатов голосуют не сотни тысяч горожан, а несколько десятков депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские врачи показали, что чаще всего проглатывают и вдыхают дети
Рязанская область заняла 39 место в России по работе с молодежью
На двух улицах в центре Рязани в среду отключат воду
За неделю в Рязани заделают ямы на пяти улицах
Рязанец заплатил долг по кредитам, испугавшись запрета на выезд за границу
Число работающих пенсионеров в Рязанской области сокращается третий год
В Рязанской области упростят получение компенсации за капремонт
В Рязани прошел открытый турнир по бодибилдингу и фитнес-бикини
За групповое избиение двух парней рязанцы получили условный срок
Рязанцев призвали не покупать продукты на стихийных рынках
Житель рязанской глубинки вырастил коноплю на картофельных грядках
Рязанская филармония приглашает на воскресные сказки с участием фортепианного квартета
Местами в Рязанской области вновь выпадет снег
В Рязани объявилась новая банда псевдогазовиков
На полуострове в акватории Оки под Рязанью обнаружили крупную нарколабораторию
При поддержке РНПК в Окском заповеднике прошла конференция юных экологов
Проект нового рязанского онкоцентра отправили на утверждение в Москву
Рязанская ГРЭС готова к весеннему паводку
Рязанские следователи назвали причину смерти девочки-подростка в ОДКБ
Из Подмосковья в рязанскую ОКБ доставили дальнобойщика с сильнейшими ожогами
Племянника Пугачевой на рязанской дороге сбил автомобиль
В Рязани пройдет три общегородских субботника
Рязанский производитель пива ушел от налогов на огромную сумму – больше 100 миллионов