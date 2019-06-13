Жители рязанской Песочни вышли на пикет «За чистый воздух»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-13T12:05:21+03:00

Публично выразить свое недовольство люди пришли в 9 утра

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Утром в четверг, 13 июня, в Песочне состоялся пикет против загрязнения воздуха. В 9 утра буднего дня на улице Новоселов около памятника Скобелеву собрались полтора десятка человек, державшие в руках плакаты: «Выбросы лишают здоровья», «Верните нам чистый воздух», «Чистый воздух – надежда на жизнь», «Нам решать, чем дышать!» и другие.

Напомним, вонь отравляет жизнь обитателей Песочни уже несколько лет. Люди считают, что загрязнение, в первую очередь, связано с работой промышленных предприятий города.

Пикет, кстати, был согласован с администрацией города. Помимо акции в спальном районе, люди провели серию одиночных пикетов под дверьми администрации Рязани на улице Радищева.

– Пока идет отчет главы горадминистрации, в Песочне и у администрации идут пикеты жителей с требованием решения проблемы с выбросами в воздух, – написал депутат гордумы Алексей Захаров, выложивший фото с акции на своей странице ВКонтакте.

Фото размещено на странице депутата Алексея Захарова ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU