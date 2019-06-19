2019-06-19T22:11:40+03:00
Общество

В Рязани активисты создали петицию с требованием чистого воздуха

Ее просят подписать как можно больше горожан, чтобы было видно, как важна для областного центра эта проблема
Сергей ЮРЧЕНКО
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Фото с пикета 13 июня, которым авторы петиции проиллюстрировали ее описаниеФото с пикета 13 июня, которым авторы петиции проиллюстрировали ее описание
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Рязанцы разместили в интернете петицию с требованием к чиновникам, чтобы они обратили внимание на чистоту воздуха в жилых районах Рязани. Активисты просят всех горожан, согласных с ними, подписать документ. К 22:00 19 июня подписей было более 2200.

«Количество предприятий, не обеспечивающих очистку выбросов, увеличивается с каждым годом и охватило уже весь город. В воздухе почти каждый день ощущаются неприятные запахи различного происхождения. В основном, выбросы происходят в ночное время, когда люди спят, но все чаще люди чувствуют запах и вечером, во время прогулок с детьми...» – пишут они.

13 июня в Рязани прошла серия пикетов «За чистый воздух», после чего 19 июня городская администрация провела совещание по теме экологии. Чтобы работа продолжилась, виновные предприятия были найдены, наказаны, а выбросы прекратились, авторы петиции хотят собрать как можно больше подписей. Это должно показать, насколько важна проблема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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