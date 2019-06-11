В рязанском микрорайоне Песочня пройдет пикет «За чистый воздух»

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-11T17:12:55+03:00

В последние годы неприятный запах в атмосфере чаще всего беспокоил жителей именно этих кварталов

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В четверг, 13 июня, когда рязанцы отправятся на работу после Дня России, в Песочне на улице Новоселов, в сквере около памятника Михаилу Скобелеву, пройдет экологический пикет «За чистый воздух».

Организовал мероприятие Экологический рязанский альянс. Мероприятие согласовано с администрацией города. Местом выбран микрорайон города, в котором вонь из-за выбросов в атмосферу в последние годы ощущалась чаще и больше всего.

Активисты приглашают к участию всех заинтересованных горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU