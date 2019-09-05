Власти Рязани рассказали, сколько потратят денег на «Новогоднюю столицю»

СЕГОДНЯ 05:30 2019-09-05T05:39:31+03:00

На благоустройство общественных пространств уже выделено 60 млн рублей. Деньги идут из областного бюджета

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Основное финансирование проекта «Рязань – новогодняя столица 2020» будет происходить за счет денег областного бюджета. Об этом сообщила и.о. главы администрации города Елена Сорокина. Уже выделено 60 млн рублей на благоустройство общественных пространств, на ремонт фасада ДК «Приокский» – 10 млн рублей, еще 30 млн пойдут на культурно-массовые мероприятия, покупку экипировки и оборудования, а 9,3 млн рублей – уже из бюджета города – направят на благоустройство городских территорий и проведение различных мероприятий.

На заседании рабочей группы обсудили основные локации проекта, среди которых Лыбедский бульвар, Лесопарк, площадь Ленина, улица Почтовая, ЦПКиО, Театральная площадь, парк Гагарина, бульвар Скобелева и другие. В местах наибольшего пребывания людей планируется установить городские катки, в том числе и с искусственным ледовым покрытием.

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ИСТОЧНИК KP.RU