Рязанские предприниматели показали, чем порадуют гостей «Новогодней столицы — 2020»

СЕГОДНЯ 18:44 2019-08-07T18:44:49+03:00

В этот день было, что показать. Фото: пресс-служба горадминистрации.

На презентации были представлены десерты, новогодние игрушки и сувениры

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7 августа состоялась встреча руководства города и представителей бизнес-сообщества по вопросу реализации сувенирной продукции с утвержденной символикой праздника на предприятиях города в рамках проекта «Рязань - Новогодняя столица 2020». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В своеобразной презентации приняли участие, с одной стороны, и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина, ее советник Ирина Полозова, сотрудники управления экономического развития, с другой стороны - около 10 рязанских товаропроизводителей, а также более 40 руководителей торговых сетей, ресторанов и гостиниц города Рязани.

Среди товаров собственного производства участники встречи увидели, в частности, пряники и шоколадные грибы, фирменный десерт «Калинник», шоколадную сувенирную продукцию. При этом были представлены и напитки: «Бодрыня» и ароматно-ягодные чаи.

Также предприниматели презентовали новогодние игрушки и сувениры с символикой «Рязань - Новогодняя столица 2020».

ИСТОЧНИК KP.RU