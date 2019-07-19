Деньги пошли: к «Новогодней столице» в Рязани благоустроят еще один сквер

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-19T18:13:05+03:00

Таким в горадминистрации хотят увидеть вход на территорию.

Судя по планам, горожанам впору задуматься о переезде: там наладят освещение, сделают новые тротуары, и вообще – кругом красота

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В ближайшие месяцы в Рязани благоустроят территорию в районе ДК «Приокский». Конкурс на работы стартовал на сайте госзакупок.

Согласно смете, этот парк ждут масштабные преобразования. Для начала здесь снимут с дорожек старый асфальт и уложат вместо него серую тротуарную плитку.

На детской площадке тоже снимут старый асфальт, заменив его на дорожках новым, а в игровой зоне – безопасными резиновыми плитами. Здесь же появится игровой комплекс «Ракета», включающий: классическую и веревочную лесенку, круговой веревочный трап, трап с зацепами, горку, качели и даже… гамак ручной вязки.

«Ракета» должна выдержать напор рязанце примерно от 3 до 7 лет.

Территорию обнесут ограждением из металлической решетки, сделают освещение, посеют газоны и зеленую изгородь из кустарников. Поставят и неплохие парковые скамейки – со спинками из чугуна художественного литья и сиденьями из отборной древесины.

На входе заказчик – Управление благоустройства города – хочет видеть входную арку, украшенную искусственными еловыми ветвями, светодиодными снежинками и световой надписью «С НОВЫМ ГОДОМ». Заказан и арт-объект в виде цифр 2020 – высотой не менее 2,5 метров.

Около ДК установят и 8 ярмарочных торговых домиков. Причем конструкции долговременные: на двери должен быть замок, а фасадная часть с большим окном-витриной будет закрываться ставней-навесом. Крыши же домиков покроют металлочерепицей.

С цветом кровли ярмарочных домиков власти пока не определились - это лишь эскиз.

Еще один сюрприз – каток площадью 20х30 метров. Под него в конкурсной документации заложено ограждение.

Общая стоимость работ 14,5 миллионов рублей. Завершить благоустройство подрядчик, который выиграет конкурс, должен к ноябрю.

Напомним, к зиме в Рязани планируют закончить масштабное благоустройство ЦПКиО и парка Морской славы. Столь капитальные вложения в парки города в один (!) год объясняются просто – Рязань выбрали «Новогодней столицей России» и горадминистрация готовится к празднествам.

ИСТОЧНИК KP.RU