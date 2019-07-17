Парк Морской славы в Рязани благоустроят осенью
Деньги на это нашли в городском бюджете
Фото: ГТРК «Ока».
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На сайте госзакупок стартовал конкурс на работы по благоустройству парка Морской славы в Канищеве. Максимальная цена контракта 8 миллионов рублей.
Подрядчик, который выиграет электронный аукцион, должен будет сделать в парке наружное освещение и пешеходные дорожки. Все работы нужно завершить до 31 октября.
Напомним, что в тот же день управление благоустройства администрации Рязани объявило еще один конкурс – на благоустройство ЦПКиО. Здесь сумма контракта уже более 55 миллионов, на которые главный парк облцентра планируют преобразовать довольно серьезно.
ИСТОЧНИК KP.RU