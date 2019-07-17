ЦПКиО Рязани преобразят к ноябрю – в проекте работы на 55 миллионов
Городское управление благоустройства открыло на сайте госзакупок конкурс по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха Рязани.
Судя по стоимости проекта, преображение парку предстоит грандиозное – начальная цена контракта свыше 55 млн рублей. Деньги выделяют из бюджета облцентра.
Ремонта главный парк города просит давно и сильно.
В числе работ, приведенных в смете – замена асфальта, урн и лавочек, новые туалеты, ремонт касс и клумб. Кстати, тротуары планируют декорировать колотым гранитом.
Озеленение начнут с выкорчевывания пней, затем подрядчик должен обустроить цветники и «газоны партерные, мавританские и обыкновенные». Плюс посадить кустарники и гигантские туи.
Кроме этого в ЦПКиО сделают наружное освещение территории, установят системы видеонаблюдения, малые архитектурные формы и композиций для фотографирования.
В летнем кинотеатре обновят покрытие, а сцену парка отреставрируют: в проект заложены демонтаж полов, установка новых окон и дверей, обновление кровли и стен, установка лавочек и скамеек, новых лестниц, пандусов и т.д.
И все это подрядчик, который выиграет только стартовавший конкурс, должен сделать до конца октября.
ИСТОЧНИК KP.RU