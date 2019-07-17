ЦПКиО Рязани преобразят к ноябрю – в проекте работы на 55 миллионов

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-17T12:40:09+03:00

Надеемся, что обитающим в ЦПКиО зверям и птицам ремонт не помешает. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Здесь появятся новые туалеты, тротуары с гранитной крошкой и гигантские туи

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Городское управление благоустройства открыло на сайте госзакупок конкурс по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха Рязани.

Судя по стоимости проекта, преображение парку предстоит грандиозное – начальная цена контракта свыше 55 млн рублей. Деньги выделяют из бюджета облцентра.

Ремонта главный парк города просит давно и сильно.

В числе работ, приведенных в смете – замена асфальта, урн и лавочек, новые туалеты, ремонт касс и клумб. Кстати, тротуары планируют декорировать колотым гранитом.

Озеленение начнут с выкорчевывания пней, затем подрядчик должен обустроить цветники и «газоны партерные, мавританские и обыкновенные». Плюс посадить кустарники и гигантские туи.

Кроме этого в ЦПКиО сделают наружное освещение территории, установят системы видеонаблюдения, малые архитектурные формы и композиций для фотографирования.

В летнем кинотеатре обновят покрытие, а сцену парка отреставрируют: в проект заложены демонтаж полов, установка новых окон и дверей, обновление кровли и стен, установка лавочек и скамеек, новых лестниц, пандусов и т.д.

И все это подрядчик, который выиграет только стартовавший конкурс, должен сделать до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU