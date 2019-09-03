СК проверит случай с выпавшей из окна 16-летней рязанкой
3 сентября в Рязани на улице Тимакова произошел, по предварительным данным, несчастный случай. 16-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа одного из домов.
В результате пострадавшую госптализировали в Областную детскую клиническую больницу. Сотрудники Следственного комитета, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального следственного управления, проводят проверку по данному факту. Обстоятельства случившегося уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU