2019-09-03T11:03:10+03:00
Происшествия

СК проверит случай с выпавшей из окна 16-летней рязанкой

Она госпитализирована в ОДКБ
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3 сентября в Рязани на улице Тимакова произошел, по предварительным данным, несчастный случай. 16-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа одного из домов.

В результате пострадавшую госптализировали в Областную детскую клиническую больницу. Сотрудники Следственного комитета, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального следственного управления, проводят проверку по данному факту. Обстоятельства случившегося уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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