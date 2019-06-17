СК: ребенок упал с шестого этажа, облокотившись на москитную сетку

СЕГОДНЯ 19:29 2019-06-17T19:29:43+03:00

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Следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят проверку по факту гибели трехлетнего ребенка, упавшего из окна на шестом этаже дома по улице Маяковского, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, около 16:30 мальчик остался без присмотра мамы, которая вышла в соседнюю комнату к бабушке. Оказавшись один, ребенок забрался на подоконник приоткрытого окна и облокотился на установленную москитную сетку. Продавившись под весом ребенка, сетка выпала вместе с мальчиком. Скончался малыш в машине скорой медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU