СК: ребенок упал с шестого этажа, облокотившись на москитную сетку
Следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят проверку по факту гибели трехлетнего ребенка, упавшего из окна на шестом этаже дома по улице Маяковского, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, около 16:30 мальчик остался без присмотра мамы, которая вышла в соседнюю комнату к бабушке. Оказавшись один, ребенок забрался на подоконник приоткрытого окна и облокотился на установленную москитную сетку. Продавившись под весом ребенка, сетка выпала вместе с мальчиком. Скончался малыш в машине скорой медицинской помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU