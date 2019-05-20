2019-05-20T10:51:01+03:00
Происшествия

В Рязани мужчина выпал из окна пятого этажа

Скончался он еще до приезда скорой помощи
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В воскресенье, 19 мая, в Рязани произошла трагедия – около половины пятого вечера из окна пятого этажа дома на улице Фирсова выпал мужчина. Скончался он до приезда скорой помощи.

Личность мужчины следователи уже установили, ему было 35 лет. Он приехал в наш регион и отдыхал в квартире знакомых – в той самой, на 5 этаже.

– Сейчас проводится доследственная проверка, обстоятельства гибели выясняют сотрудники Московского межрайонного следственного отдела Следственного управления СК РФ по Рязанской области, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночные заморозки не желают оставлять Рязанскую область
В Рязани пропал 55-летний велосипедист
Рязанский Фонд капремонта перестал публиковать районы с плохими сборами взносов
Петицию против уничтожения озера в Рязани направят в ЮНЕСКО
Денис Мацуев выступил в Рязани с традиционным майским концертом
В Рязани велосипедист сбил школьницу на самокате
Рязанцы задолжали за газ почти 100 миллионов рублей
В ресторане «Буфетъ» запустили собственное производство сыров
Рязанские невесты устроят в конце мая забег на шпильках и снимутся в клипе
Пропавшую неделю назад 15-летнюю рязанку нашли живой
С предприятия, загрязнившего рязанские реки, пытаются взыскать почти 4 млрд рублей
Пять человек пострадали в жестком ДТП на Есенина в Рязани
24 мая в Рязани пешеходной экскурсией откроется туристический сезон
Выпускники РязГМУ отметили 25-летие своих врачебных дипломов