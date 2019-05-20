В Рязани мужчина выпал из окна пятого этажа

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-20T10:51:01+03:00

Скончался он еще до приезда скорой помощи

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В воскресенье, 19 мая, в Рязани произошла трагедия – около половины пятого вечера из окна пятого этажа дома на улице Фирсова выпал мужчина. Скончался он до приезда скорой помощи.

Личность мужчины следователи уже установили, ему было 35 лет. Он приехал в наш регион и отдыхал в квартире знакомых – в той самой, на 5 этаже.

– Сейчас проводится доследственная проверка, обстоятельства гибели выясняют сотрудники Московского межрайонного следственного отдела Следственного управления СК РФ по Рязанской области, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU