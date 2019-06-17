В центре Рязани насмерть разбился выпавший из окна трехлетний мальчик

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-17T18:05:41+03:00

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17 июня около 17:00 из окна шестого этажа дома на улице Маяковского упал трехлетний мальчик. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном СК. От полученных травм ребенок скончался.

«В ближайшее время следователи приступят к доследственной проверке, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU