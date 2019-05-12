В Рязани чтобы избежать трагедии с ребенком пришлось вызывать пожарных
Инцидент произошел на улице Вокзальной
Фото: соцсети.
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Днем в воскресенье, 12 мая, на улице Вокзальной (дом №26) в Рязани прохожие обратили внимание на опасно прислонявшегося к стеклу балкона на четвертом этаже мальчика. На место был направлен автомобиль спасателей, а также пожарная автовышка.
На записи, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте» видно, как сотрудник МЧС взбирается по пожарной лестнице, открывает балконное стекло и залазает на балкон. По словам очевидцев, ребенок был в квартире один.
ИСТОЧНИК KP.RU
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