В Рязани чтобы избежать трагедии с ребенком пришлось вызывать пожарных

СЕГОДНЯ 18:32 2019-05-12T18:45:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в воскресенье, 12 мая, на улице Вокзальной (дом №26) в Рязани прохожие обратили внимание на опасно прислонявшегося к стеклу балкона на четвертом этаже мальчика. На место был направлен автомобиль спасателей, а также пожарная автовышка.

На записи, опубликованной в социальной сети «ВКонтакте» видно, как сотрудник МЧС взбирается по пожарной лестнице, открывает балконное стекло и залазает на балкон. По словам очевидцев, ребенок был в квартире один.

ИСТОЧНИК KP.RU