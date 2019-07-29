На улице Матросова в Рязани из окна выпала женщина

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-29T16:01:44+03:00

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Утром 29 июля из окна дома на третьем этаже дома по улице Матросова выпала 51-летняя рязанка. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- В настоящее время женщина проходит обследование, состояние ее здоровья средней степени тяжести. Поврежден позвоночник, но угрозы жизни нет. По словам врачей, пострадавшая легко отделалась, - сообщила руководитель пресс-службы минздрава Ирина Кузьминова.

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ИСТОЧНИК KP.RU