На улице Матросова в Рязани из окна выпала женщина
Утром 29 июля из окна дома на третьем этаже дома по улице Матросова выпала 51-летняя рязанка. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
- В настоящее время женщина проходит обследование, состояние ее здоровья средней степени тяжести. Поврежден позвоночник, но угрозы жизни нет. По словам врачей, пострадавшая легко отделалась, - сообщила руководитель пресс-службы минздрава Ирина Кузьминова.
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ИСТОЧНИК KP.RU