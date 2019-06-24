2019-06-24T15:49:47+03:00
Происшествия

В Рязани из окна своей квартиры выпала женщина

Она осталась жива и была госпитализирована
Антон КОНОВАЛОВ
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В одном из домов на улице Гагарина в Рязани из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже, выпала женщина. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе областного УМВД, произошло это поздним вечером воскресенья, 23 июня.

Информация о случившемся поступила правоохранительным органам уже из больницы, куда госпитализировали пострадавшую 1980 года рождения. Была ли она трезва в момент падения, в полиции уточнять не стали, сказав лишь, что по факту инцидента проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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