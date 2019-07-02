Ребенок, выпавший в Рязани с третьего этажа, жив и госпитализирован
В Рязани на улице Чкалова из окна многоквартирного дома выпал ребенок. Об этом вечером 2 июля сообщили очевидцы, живущие по соседству.
На место происшествия через 4 минуты прибыла «скорая помощь», а затем – следователи Железнодорожного межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ. Выяснилось, что 7-летний житель квартиры на 3 этаже оперся на москитную сетку окна, но сетка не выдержала и выпала, а за ней следом выпал и ребенок.
Пострадавший жив, но госпитализирован в реаниматологическое отделение областной детской клинической больницы, его состояние тяжелое, но стабильное. По словам очевидцев, его родители – нормальная, благополучная семья.
Это не первый случай падения детей из окон нынешним летом в нашем регионе. 17 июня ребенок выпал из окна 6 этажа в центре Рязани, а 19 июня – девочка со 2 этажа в Сасове.
ИСТОЧНИК KP.RU