2019-07-02T22:12:56+03:00
Происшествия

Ребенок, выпавший в Рязани с третьего этажа, жив и госпитализирован

В следственном управлении подтвердили, что москитная сетка, на которую оперся 7-летний житель улицы Чкалова, не выдержала
Сергей ЮРЧЕНКО
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Опыт подсказывает, что пускать детей к открытому окну может быть опасноОпыт подсказывает, что пускать детей к открытому окну может быть опасноФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Рязани на улице Чкалова из окна многоквартирного дома выпал ребенок. Об этом вечером 2 июля сообщили очевидцы, живущие по соседству.

На место происшествия через 4 минуты прибыла «скорая помощь», а затем – следователи Железнодорожного межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ. Выяснилось, что 7-летний житель квартиры на 3 этаже оперся на москитную сетку окна, но сетка не выдержала и выпала, а за ней следом выпал и ребенок.

Пострадавший жив, но госпитализирован в реаниматологическое отделение областной детской клинической больницы, его состояние тяжелое, но стабильное. По словам очевидцев, его родители – нормальная, благополучная семья.

Это не первый случай падения детей из окон нынешним летом в нашем регионе. 17 июня ребенок выпал из окна 6 этажа в центре Рязани, а 19 июня – девочка со 2 этажа в Сасове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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