В Сасове из окна выпала трехлетняя девочка
Она осталась жива, но получила перелом большой берцовой кости
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6 июня, незадолго до трагедии в Рязани, в Сасове тоже выпал из окна трехлетний ребенок. К счастью, девочка осталась жива, но была доставлена в больницу с переломом большой берцовой кости.
Как сообщает газета «Сасовская неделя», инцидент произошел в Авигородке. Квартира расположена на втором этаже дома.
Сасовский межрайонный отдел областного СУ СКР организовал доследственную проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU