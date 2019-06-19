В Сасове из окна выпала трехлетняя девочка

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-19T13:56:09+03:00

Она осталась жива, но получила перелом большой берцовой кости

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6 июня, незадолго до трагедии в Рязани, в Сасове тоже выпал из окна трехлетний ребенок. К счастью, девочка осталась жива, но была доставлена в больницу с переломом большой берцовой кости.

Как сообщает газета «Сасовская неделя», инцидент произошел в Авигородке. Квартира расположена на втором этаже дома.

Сасовский межрайонный отдел областного СУ СКР организовал доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU