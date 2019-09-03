Рязанская предпринимательница укрыла от государства 1 млн рублей налогов
Следователи отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, с октября 2017 года по сентябрь 2018 года женщина оказала транспортные услуги для организации на сумму более 6,5 млн рублей, в том числе НДС на сумму около 1 млн рублей. Однако предпринимательница не предоставила декларации и не уплатила налоги на сумму около одного миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU