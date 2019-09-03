Рязанская предпринимательница укрыла от государства 1 млн рублей налогов

3 Сент. 10:01 2019-09-03T10:09:05+03:00

С октября 2017 года по сентябрь 2018 года женщина оказала транспортные услуги для организации на сумму более 6,5 млн рублей, но налоги не заплатила. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Важняки» возбудили уголовное дело. Для следователей главное, чтобы женщина одумалась и полностью возместила ущерб государству

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Следователи отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, с октября 2017 года по сентябрь 2018 года женщина оказала транспортные услуги для организации на сумму более 6,5 млн рублей, в том числе НДС на сумму около 1 млн рублей. Однако предпринимательница не предоставила декларации и не уплатила налоги на сумму около одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU