2019-09-03T10:09:05+03:00
Происшествия

Рязанская предпринимательница укрыла от государства 1 млн рублей налогов

«Важняки» возбудили уголовное дело. Для следователей главное, чтобы женщина одумалась и полностью возместила ущерб государству
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С октября 2017 года по сентябрь 2018 года женщина оказала транспортные услуги для организации на сумму более 6,5 млн рублей, но налоги не заплатила.С октября 2017 года по сентябрь 2018 года женщина оказала транспортные услуги для организации на сумму более 6,5 млн рублей, но налоги не заплатила.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Следователи отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, с октября 2017 года по сентябрь 2018 года женщина оказала транспортные услуги для организации на сумму более 6,5 млн рублей, в том числе НДС на сумму около 1 млн рублей. Однако предпринимательница не предоставила декларации и не уплатила налоги на сумму около одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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