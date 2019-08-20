Гендиректор рязанского предприятия скрыл налоги на 39 млн рублей
Следователи отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело в отношении генерального директора одного из предприятий, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, в 2015-2016 годах гендиректор производственного предприятия, чтобы уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль оформил с рядом фирм-однодневок фиктивные сделки по покупке товарно-материальных ценностей и услуг. После этого он предоставил в инспекцию декларации с ложными сведениями по НДС и налогу на прибыль предприятия.
В результате таких манипуляций предприниматель скрыл налоги на сумму более 39 млн рублей.
Во время расследования уголовного дела следствие примет все меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе страны.
Расследование уголовного дела продолжается.
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