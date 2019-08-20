2019-08-20T15:32:16+03:00
Происшествия

Гендиректор рязанского предприятия скрыл налоги на 39 млн рублей

Расследованием уголовного дела занимаются «важняки» Следственного комитета
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В результате преступных манипуляций предприниматель скрыл налоги на сумму более 39 млн рублей.В результате преступных манипуляций предприниматель скрыл налоги на сумму более 39 млн рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следователи отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело в отношении генерального директора одного из предприятий, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, в 2015-2016 годах гендиректор производственного предприятия, чтобы уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль оформил с рядом фирм-однодневок фиктивные сделки по покупке товарно-материальных ценностей и услуг. После этого он предоставил в инспекцию декларации с ложными сведениями по НДС и налогу на прибыль предприятия.

В результате таких манипуляций предприниматель скрыл налоги на сумму более 39 млн рублей.

Во время расследования уголовного дела следствие примет все меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе страны.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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