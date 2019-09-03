Во время пожара в пятиэтажке в Горроще эвакуировали 30 человек
Днем 2 сентября в МЧС поступила информация о пожаре на улице Островского, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания повреждена комната в квартире пятиэтажного дома. Пожарные эвакуировали 30 жильцов дома и спасли четырех человек. Никто из людей не пострадал.
Боролись с огнем десять человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.
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ИСТОЧНИК KP.RU