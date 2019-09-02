В гараже на окраине Рязани обнаружили ящики с человеческими черепами

СЕГОДНЯ 18:48 2019-09-02T19:37:38+03:00

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В одном из кооперативных гаражей на окраине Рязани обнаружили ящики со скелетированными человеческими останками. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

Прибывшие на месте следователи и криминалисты извлекли из четырех ящиков 90 костных фрагментов, принадлежащих 85 человеческим черепам, а также сотни костей.

Прибывшие на месте следователи и криминалисты извлекли из четырех ящиков 90 костных фрагментов, принадлежащих 85 человеческим черепам, а также сотни костей.

- Согласно заключению судебных медико-криминалистических экспертиз установлено, что большинство из представленных останков принадлежат лицам мужского пола, европеоидной расы, которые были захоронены более 38 лет назад, - рассказывает следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Николай Зиновьев. – Проверка установила, что ящики с останками поместил в гараж руководитель одного из поисковых отрядов. По его словам, в 2012 году к нему обратились жители села Побединка Скопинского района и сообщили, что на территории их села после Великой Отечественной войны массово хоронили пленных солдат.

Останки, возможно, принадлежат немецким и румынским офицерам.

Руководитель поискового отряда изучил архивы и получил подтверждение данного факта. Согласовав план раскопок с администрацией района и коммунальными службами, он обнаружил и эксгумировал костные останки, которые сложил в четыре ящика. В дальнейшем он планировал все останки перезахоронить.

- Как сказал руководитель отряда поисковиков, останки, возможно, принадлежат немецким и румынским офицерам, которых пленили во время Сталинградской битвы в 1943 году, - продолжает следователь. – На это указывают вставные челюсти, зубные протезы, изготовленные из более дорогого материала, который могли себе позволить офицеры. В Скопинском районе пленные добывали уголь. Там их и захоронили.

В ближайшее время на сайте «Комсомолки» появится более подробный материал о событиях, которые произошли в Скопинском районе в послевоенные годы.

АНОНС

В ближайшее время на сайте «Комсомолки» появится более подробный материал о событиях, которые произошли в Скопинском районе в послевоенные годы. Вашему вниманию предстанут архивные документы и множество фотографий.

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ИСТОЧНИК KP.RU