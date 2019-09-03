Рязанские поисковики об обнаруженных черепах: «На самом деле их не 85 – их тысячи»

Ранее на сайте «Комсомольской правды» появился материал о том, что в гараже на окраине Рязани были обнаружены ящики с человеческими черепами и костями. Криминалисты насчитали 90 костных останков, принадлежащих 85 черепам, а также несколько сотен костей. По факту страшной находки СК России организовал доследственную проверку.

К счастью, опасения насчет орудовавшего в городе маньяка не подтвердились. Останки принадлежат бывшим военнопленным, работавшим в угольных шахтах Скопинского района.

Гараж, в котором обнаружили 85 черепов и сотни костей.

А началась эта история еще в 2012 году, когда один из жителей скопинского поселка Побединка обратился к представителям регионального поискового движения с информацией о массовых захоронениях в районе населенного пункта. Экспедиция, к слову она была согласована со всеми инстанциями, подтвердила эти предположения. На поверхность из земли были подняты множество черепов и костных фрагментов. С того времени останки находились в Рязани, шел довольно сложный процесс согласования их перезахоронения.

СТЕРТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Известно, что в сороковые годы территория побединских шахт, где добывался бурый уголь, стала местом дислокации спецлагеря НКВД и его отделений. К принудительному труду было привлечено несколько тысяч человек. Помимо солдат Красной Армии, побывавших в плену, и депортированных советских немцев, лагерь заполнили интернированные из Польши и Германии гражданские лица, а также военнопленные немцы, австрийцы, венгры, чехи и румыны. Просуществовал лагерь до конца сороковых годов.

Историки говорят, что уже со второй половины пятидесятых использование подневольного труда на предприятиях Скопинского района начали активно затираться в памяти местного населения. Сегодня информацию об этой странице нашей истории практически невозможно отыскать в общедоступных источниках.

Обложка одной из тетрадей учета переселенных в Скопинский район немцев. Фото предоставлено региональной поисковой организацией.

Однако, были и некоторые исключения. К примеру, усилиями общественных организаций в 1996 году неподалеку от самого Скопина был обустроен мемориал на месте захоронений спецгоспиталя НКВД №47-91. Эта территория приведена в порядок и доступна для посещения. Здесь похоронено 200 немецких военнопленных и гражданских лиц, 48 польских граждан, интернированных НКВД на территории Польши и Литвы.

Обустроенное неподалеку от Скопина кладбище военнопленных. Фото предоставлено региональной поисковой организацией.

СТРАШНОЕ ПОЛЕ

Но вернемся к обнаруженным в гараже останкам. В комментарии по данному вопросу руководители поисковой экспедиции сообщили следующее:

- Мы вырыли лишь небольшой шурф (яму два на три метра) на огромном поле. Кости пошли почти сразу… Там, конечно, не 85 человек, черепа которых мы подняли – их там тысячи… За собственный счет мы провели экспертизу останков, удостоверились, что это захоронение многолетней давности. По обнаруженным зубным протезам из каучука сделали вывод, что в числе похороненных были и немецкие офицеры. В августе этого года должно было пройти перезахоронение останков на том же скопинском поле. Все было согласовано с администрацией района. Место перезахоронения, естественно, должно быть оформлено документально и получить мемориальный статус.

Сложенные в ящик кости - только малая часть того, что захоронено в поле.

В настоящее время ящики с костями, изъятые следователями из рязанского гаража, возвращены представителям регионального представительства «Российского поискового движения». Решается вопрос о перезахоронении останков.