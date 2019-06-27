В 1941 году Скопин освободили не те, кого принято считать освободителями? Часть третья

В конце прошлого года «Комсомольская правда» занялась сложной военной темой. Хотя, наверное, большинству историков, краеведов и жителей она не покажется трудной… Вроде бы все давно и хорошо известно, вроде бы все почести и лавры розданы, но…

Дело в том, что в Скопине традиционно памятные мероприятия, приуроченные к освобождению райцентра от немецко-фашистских захватчиков, проходят 28 ноября. Однако в Государственном архиве Рязанской области хранятся документы военной поры, в которых черным по белому в качестве освободительного значится другое число – 26 ноября.

Не будем углубляться в подробности этих советских бумаг, поскольку уже цитировали их. На этот раз обратимся к немецким источникам. В распоряжении редакции оказался журнал боевых действий 10-й мотопехотной дивизии вермахта, той самой, что в ноябре сорок первого ворвалась на территорию Рязанской области.

В числе описываемых событий в нем регулярно упоминается 88-й разведывательный батальон. Именно эта часть 25 ноября заняла Скопин. Однако уже на следующий день, согласно написанному в журнале, город на Верде батальон оставил (перевод рязанского студента Дмитрия Тужикова):

«26 ноября. 13:25.

Срочное донесение от 88-го разведывательного батальона: противник атакует большими силами с юга. Противник совершает обход, батальон запрашивает подкрепление.

Ответ: доступных подразделений нет, в случае необходимости отступить на запад.

26 ноября. 15:10.

Донесение 88-го разведывательного батальона: батальон отступает на запад под натиском противника в составе двух полков (изначально ошибочно доложено о двух ротах)».

Фрагмент журнала 10-й мотопехотной дивизии вермахта.

Сегодня «Комсомольская правда» располагает всевозможными документами (советскими и немецкими), подтверждающими: Скопин освободили именно 26 ноября. При этом мы прекрасно понимаем, что вряд ли кто-то из регионального правительства и администрации Скопинского района с большим энтузиазмом возьмется за корректировку уточненной истории.

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

Гораздо сложнее понять, кто и когда первым из советских войск вошел в Скопин. В распространенной версии говорится, что это были бойцы 84-й отдельной морской стрелковой бригады (ОМСБ). Вне всякого сомнения, эта воинская часть внесла определенный вклад в разгром немцев, но вот были ли ее бойцы первыми советскими солдатами на улицах освобожденного райцентра?

Противоречиям официальной версии мы также уделили много внимания в прежних публикациях.

Напомним лишь, что описываемые в воспоминаниях рядового состава 84-й ОМСБ обстоятельства героической гибели некоторых товарищей ошибочно приписываются скопинским событиям, хотя на самом деле они произошли в Подмосковье, где, собственно, и дралась бригада в декабре 1941 года.

Ответ на вопрос, кто же выбил немцев из Рязанского райцентра, дает телеграмма с пометкой «срочно», отправленная генералу Соколовскому (начальнику штаба Западного фронта). Ранее мы уже приводили ее дословно, но все же позволим себе повториться:

«По донесению дежурного Скопинского гарнизона в 19:00 часть майора Хомдина с боем вступила в город Скопин. По данным, требующим проверки, противник здесь имел 400 велосипедистов, бронемашины и танки. В результате боя имеются трофеи и пленные, количество уточняется. Противник отошел в село Яблонево. Авиация бомбила в 1:00, разбомбила станцию Горлово. В городе Скопин восстанавливаются органы советской власти. Разрушена городская водокачка. Железнодорожной, телефонной связи со Скопином нет…

…связи с группой Мирзояна пока нет. Передал из Ряжска помощник командира ОЗАД Баландин».

Итак! Из телеграммы известно, что первой вошла в Скопин часть некоего майора Хомдина. Однако, что это за часть, установить пока не удалось. В списках личного состава 84-й ОМСБ такой фамилии (Хомдин) нет, не пробивается она и по общедоступным базам данных, представленным в сети интернет. Чтобы узнать больше об этом человеке, мы вместе с депутатом Государственной Думы, Героем России Андреем Красовым составили соответствующий запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ.

К сожалению, месяцы ожидания оказались напрасными. Архивные работники не стали углубляться в детали и озвучили информацию, лежавшую на поверхности.

Была приведена выдержка из книги 1985 года «Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945»:

«Сообщаем, что г. Скопин был оккупирован 25 ноября 1941 года. Освобожден 28 ноября 1941 войсками Западного фронта в результате контрудара по Южной группировке противника в битве под Москвой 84-й стрелковой бригадой (она же 84-я ОМСБ – Ред.)».

Далее сообщалось:

«Представленные вами копии документов (это как раз про телеграмму с пометкой «срочно» – Ред.), размещенные на сайте «Память народа», являются оперативными документами (телеграфными переговорами) штаба Западного фронта с 50-й Армией. В картотеке учета офицерского состава майор Хомдин (Холдин) не значится, в связи с чем установить его боевой путь не представляется возможным».

СЛУЧАЙНЫЙ СНАРЯД ОПРЕДЕЛИЛ ИСХОД БОЯ

Еще один абзац, фигурировавший в письме-ответе из архива Министерства обороны, цитировал исторический формуляр 84-й морской стрелковой бригады:

«17 ноября 1941 года из района формирования бригада выехала в действующую армию. Выгрузившись в Ряжске, бригада вступила в бой на ряжском направлении с 5-м мотоциклетным полком немцев (здесь составители формуляра ошибочно называют 5-й мотоциклетный полк. Мы знаем, что это был 88-й разведбат – Ред.). Освободив в коротких, ожесточенных боях шесть населенных пунктов (тоже неверная информация – никаких шести рязанских сел и деревень бригада не освобождала), части бригады 28 ноября штурмом, при поддержке нашей авиации, овладели городом Скопин».

Документ нам хорошо знаком. Мы даже знаем, что в следующем предложении, которое сотрудники архива не стали «произносить», записано: «В боях потери составили всего 35 человек». Вряд ли, «утаивая» эту фразу, архивные работники, действительно пытались что-то скрыть. Но в списках безвозвратных потерь (а списки составлялись по горячим следам, тогда как формуляр бригады писался уже после войны) за ноябрь сорок первого значится лишь одна фамилия: «Михаил Павлович Мурашов. Ряжск, 25 ноября». Ни обстоятельств гибели, ни причин… Вообще в документах РККА за 25-28 ноября в Скопине в регулярных частях потерь не значится. И это кажется странным – ведь если был бой, должны были быть и потери.

Ответ на этот вопрос нам дают летчики…

Здесь мы впервые в нашем расследовании озвучим имя 146-й авиадивизии, штаб которой в конце ноября сорок первого (и это тоже для многих станет откровением) располагался в Старожилове. В оперсводке за 26 ноября значится:

«232-й штурмовой авиаполк с 8:30 действовал по мотопехоте и танкам противника… 16:00. Ил-2 с высоты 20 метров атаковал до 30 автомашин, 5 танков на центральной площади Скопина. Во время атаки один реактивный снаряд случайно попал в лес, что в одном километре западнее Скопина. В результате из леса в овраг выбежало до 1000 человек пехоты, которая восемь раз была атакована самолетами.

Уничтожено: две автомашины с пехотой, до 150 солдат в овраге. В результате атаки немцы начали беспорядочное отступление, наша пехота без боя заняла город (из сообщения комиссара части, занявшей Скопин)».

Донесение штаба 146 авиадивизии.

Понятно, что и отечественные, и немецкие документы несут определенную долю погрешности. Майор Хомдин телеграфировал «вступили в Скопин с боем», летчики – а документ подписан начальником штаба дивизии Дземешкевичем и военным комиссаром штаба дивизии Ивашкевичем – говорят, что «интенсивного боя не было».

В журнале боевых действий 26 ноября в 19:57 немцы констатируют:

«Сообщение от 88-го разведывательного батальона: основным силам удалось с потерями прорваться на запад. Батальон занял Павелец. Наступление противника сопровождалось интенсивными атаками с воздуха».

Мы искренне надеемся, что этот материал не вызовет критику со стороны скопинцев, никто не станет доказывать нам нашу несостоятельность, как было после первых двух публикаций. Надеемся, что статья заставит иначе взглянуть на наши прежние знания о войне и подтолкнет исследователей к новым открытиям.

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