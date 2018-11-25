В 1941 году Скопин освободили не те, кого принято считать освободителями? Часть два

25 ноября 1941 года соединения 2-й танковой армии Гудериана взяли Скопин, угрожая отсечь важнейшую железнодорожную линию Рязань - Ряжск - Мичуринск, а также создав предпосылки для окружения 3-й армии РККА. Понимая всю сложность ситуации, руководство армии 26 ноября отправляет в Ряжск по железной дороге для прикрытия города со стороны Скопина батальон 587-го стрелкового полка 212-й стрелковой дивизии. К сожалению, неизвестно, дрался ли этот батальон с оккупантами, но то, что красноармейцы добрались до Ряжска, подтверждают документы. Полковник Ивашечкин 30 ноября передает в город на Хупте телеграмму, в которой говорится следующее:

«Необходимо послать своего человека, чтобы найти этот батальон и возвратить его в состав дивизии».

Карта расположение сил в конце ноября 1941 года на Юго-Западном фронте. Скопин и Чернава отмечены захваченными немцами.

За пять дней от Ряжска до Скопина

В первой части нашего расследования мы привели документальные подтверждения тому, что Скопин был освобожден 26 ноября 1941 года, а не 28 ноября, как принято считать… Также мы усомнились в правдивости некоторых воспоминаний бойцов 84-й отдельной морской стрелковой бригады (84-я ОМСБ), которую и принято считать освободителями города. В частности, описываемые в мемуарах обстоятельства героической гибели некоторых бойцов ошибочно приписываются скопинским событиям, хотя могилы героев находятся в Волоколамском районе, где собственно и дралась 84-я ОМСБ в декабре 1941 года.

Также в книге Вячеслава Егорова «Скопин - осень 1941 года» приводится отрывок воспоминаний капитана первого ранга в отставке Кувшинова. Речь идет о выгрузке морских пехотинцев в Ряжске. Ну а далее дословно (стр. 49):

«Преследуя и уничтожая остатки фашистского полка, моряки освободили около десятка сел и деревень. Через пять дней наступления бригада подошла к Скопину…»

Пять дней от Ряжска до Скопина с боями! Извините, но это звучит уж совсем фантастично, учитывая, что восточнее Скопина (а Ряжск находится восточнее) сновали только небольшие немецкие разведгруппы.

То, что личный состав 84-й ОМСБ в самом конце ноября действительно оказался в Скопине, сомнений не вызывает, но, скорее всего, воинская часть вошла уже в освобожденный город…

Загадка майора Хомдина

Ответ на вопрос, кто же выбил немцев, дает телеграмма с пометкой «срочно», отправленная генералу Соколовскому (начальнику штаба Западного фронта).

Читаем:

«По донесению дежурного Скопинского гарнизона в 19.00 часть майора Хомдина с боем вступила в город Скопин. По данным, требующим проверки, противник здесь имел 400 велосипедистов, бронемашины и танки. В результате боя имеются трофеи и пленные, количество уточняется. Противник отошел в село Яблонево. Авиация бомбила в 1.00, разбомбила станцию Горлово. В городе Скопин восстанавливаются органы советской власти. Разрушена городская водокачка. Железнодорожной, телефонной связи со Скопином нет…

…связи с группой Мирзояна пока нет. Передал из Ряжска помощник командира ОЗАД Баландин».

Из телеграммы известно, что первой вошла в Скопин часть некого майора Хомдина. Однако, что это за часть - установить, увы, пока не удалось. В списках личного состава 84-й ОМСБ такой фамилии нет, не пробивается она и по общедоступным базам данных, представленным в сети интернет.

Упомянутая в телеграмме группа Мирзояна (Мирзоян А.А. командовал третьим батальоном 84 ОМСБ), по всей видимости - стрелковый батальон той самой 84-й ОМСБ. Как следует из сообщения, в момент боя в городе это соединение еще не вышло на позиции атаки.

Телеграмма об освобождении Скопина.

Возможно, читателей удивит информация о множестве велосипедистов в Скопине. Но командир 1086-го стрелкового полка Богданов, действующий против 2-й танковой армии Гудериана в Епифани, в воспоминаниях также говорит о велосипедах:

«На площади около собора стоял немецкий шестиствольный миномет, валялись мотоциклы, велосипеды и другая техника…»

Взяли по недоразумению?

Несколько лет назад в Михайлове мы познакомились с местным журналистом и учителем истории Александром Федосеевым. Разговорившись на военную тематику, к удивлению, узнали, что Александр Юрьевич тоже не разделяет официальную скопинскую версию.

Родное село Федосеева - Жмурово (Михайловский район) - освобождала 326-я стрелковая дивизия. Со дня формирования дивизии редактором дивизионной газеты «Под Знаменем Сталина» являлся майор Матвей Седов (уроженец Рязанской области). В послевоенные годы Матвей Андрианович собирал материал для книги о героическом пути и трудностях, с которыми столкнулась дивизия, и довольно часто приезжал на юг Рязанской области. В разговорах с местными жителями он упоминал и Скопин.

- По моей версии, по пути следования какая-то часть дивизии отклонилась от маршрута и в районе Скопина (на северной стороне) напоролась на немцев, - делится с нами Александр Юрьевич. - Из рассказов Седова я очень хорошо запомнил, что у них не было нормальных карт, не было подвижного состава. Подводы, лошадей, технику собирали по МТС и колхозам. Выгрузились они по каким-то причинам не там, где планировали. Организация была отвратительная - Седов писал об этом, и потом у него были неприятности. Запомнил его слова о Скопине: «Когда выбили немцев из города, затем боялись, что наши примут нас за врага…» Вместо благодарности 326- я дивизия получила выговор за неисполнение приказа и отклонения от маршрута.

Говорят, что 326-я стрелковая дивизия добивалась, чтобы взятие Скопина засчитали именно ей, но успеха эти действия не принесли.

Вместе с тем, в споре за город на Верде есть и еще один игрок… В двадцатых числах ноября из окружения в направлении Пронска пробилась 41-я кавалерийская дивизия. В одном из документов дивизии черным по белому написано:

«Не имея связи с командармом 50, дивизия с утра 27.11.41 перешла к обороне района Скопин».

Напомним, что согласно официальной версии 84-я ОМСБ вступила в бой как раз 27 ноября… То есть в тот день, когда город был уже освобожден.

Главным ключом в разгадке этой военной истории является фамилия майора Хомдина.

Но кто же ты такой, таинственный майор?..

P.S. Первая часть материала доступна по данной ссылке.