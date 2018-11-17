В 1941 году Скопин освободили не те, кого принято считать освободителями?

Многие годы официальная информация о событиях, произошедших во время Великой Отечественной войны на территории Рязанской области, строилась исключительно на воспоминаниях очевидцев и полководцев. Но далеко не всегда мемуары передавали читателям достоверную информацию.

Однажды в редакции «Комсомольской правды» раздался телефонный звонок:

- Вы вот пишите о войне, а знаете, что Скопин был освобожден не тогда и не теми…

Честно говоря, к тому моменту документов и воспоминаний о лихолетье на скопинской земле у нас было слишком мало. Делать какие-то однозначные и поспешные выводы не стали, но начали аккумулировать проплывающую по течению информацию.

Неверная дата

В Скопине традиционно памятные мероприятия, приуроченные к освобождению райцентра, проходят 28 ноября. Однако в Государственном архиве Рязанской области хранится документ военной поры, адресованный секретарю Рязанского обкома Тарасову. В докладной записке на нескольких листах подробно описываются последствия частичной оккупации Скопинского района. Далее дословно:

«С девяти часов утра 25 ноября немцы стали накапливать свои войска по направлению Новые Кельцы, Лопатино и Вороновка. В 12.00 дня немцы в составе более 80 мотоциклов, 30 автомашин пехоты, четырех минометов легкой артиллерии, трех танкеток, четырех танков, шести бронемашин повели наступление на Скопин. В 12.30 истребительный батальон в составе 108 человек вступил в бой с немцами. Бой продолжался три часа на подступах и окраинах города. В город немцы вступили в пять часов вечера…

В момент подхода немцев и захвата города население в массовом порядке грабило склады с мясом, хлебом, промтоварами, после чего разграблению подверглись все магазины, столовые, учреждения и предприятия, артели…

При подходе наших войск Скопин был взят нашими войсками после пятичасового боя 26 ноября в шесть часов вечера. В два часа дня 27 ноября немцы произвели налет на город Скопин на 10 мотоциклах, но были отбиты войсками и истребительным батальоном, потеряв при этом четыре мотоцикла и шесть человек мотоциклистов».

Собственно, информацию о том, что Скопин был освобожден именно 26 ноября, можно почерпнуть и из книги Вячеслава Егорова «Скопин - осень 1941 года». Правда, акцентирования на этом нет, поскольку в воспоминаниях бойцов 84-й отдельной морской стрелковой бригады в качестве дня боя называется 27 число…

Согласно тем же архивным документам боевые действия в окрестностях города продолжались вплоть до 29 ноября, но в город врага больше не пустили. А значит, правильной датой освобождения населенного пункта является 26 ноября.

Кто же вы, освободители?

Самое сложное - понять, кто же действительно освободил Скопин от немецко-фашистских захватчиков вечером 26 ноября 1941 года. В распространенной версии, что это были бойцы 84-й отдельной морской стрелковой бригады (ОМСБ), есть много противоречий. Впрочем, совсем отрицать присутствие бригады в Скопине было бы глупо. Но…

В списках безвозвратных потерь 84-й ОМСБ за ноябрь сорок первого значится лишь одна фамилия - Михаил Павлович Мурашов, скончавшийся 25 ноября в Ряжске… Обстоятельства гибели не указаны.

Титульный лист списка безвозвратных потерь 84-й ОМСБ за 1941 год, начало 1942 года.

В следующие ноябрьские дни части 84-й отдельной морской стрелковой бригады потерь не несли. Неужели красноармейцы выбили немцев из Скопина, не потеряв людей? Вернемся еще раз к упомянутой выше книге Вячеслава Егорова. Автор, напротив, утверждает, что несколько морских пехотинцев пали героической смертью, освобождая город. На странице 48 в книге приводятся воспоминания старшего лейтенанта 84-й ОМСБ Сурина. Офицер в числе прочих якобы скопинских событий описывает гибель лейтенанта Мякоты. Далее дословно:

«Лейтенант Мякота, круто обернувшись назад, отчетливо увидел ряды атакующих автоматчиков противника. Он, не теряясь, моментально развернул пулеметы и начал длинными очередями разить врага. Прорвавшиеся с тыла немецкие цепи поломались, остановились и попятились, оставляя убитых и раненых. Но немцы продолжали огрызаться плотным минометным огнем. Одна из тяжелых мин накрыла пулемет, за которым был лейтенант Мякота».

Вместе с тем, согласно данным архива Министерства обороны, командир взвода лейтенант Владимир Иванович Мякота погиб 18 декабря 1941 года под Волоколамском и был похоронен неподалеку от деревни Шишково Волоколамского района Московской области!

Почему-то верится именно в официальную версию. Да и могилы героически погибшего Мякоты в Скопине нет.

Скопин или Ряжск?

Не раз приходилось слышать утверждения скопинских краеведов о стратегической важности города на реке Верда. Честно говоря, при изучении документов Центрального архива Министерства обороны РФ сложилось ощущение, что руководство Рабоче-крестьянской Красной Армии гораздо больше интересовалось судьбой соседнего Ряжска.

Процитируем еще один военный документ:

«Генерал-майору товарищу Жмаченко. По приказанию генерала Костенко немедленно погрузить усиленный батальон со станковыми пулеметами, двумя орудиями в вагоны и отправить по железной дороге в Ряжск для обороны его со стороны Скопина. Жидов. 25.11.41».

Поясним, что, Филипп Феодосьевич Жмаченко, которому адресовано данное сообщение - командующий 3-й армией Брянского (Юго-Западного фронта). Подписавший распоряжение Алексей Семенович Жидов - начальник штаба З-й армии. Фигурирующий в тексте Федор Яковлевич Костенко - заместитель командующего Юго-Западным фронтом.

Документ подписан в тот день, когда соединения 2-й танковой армии Гудериана ворвались в Скопин. Однако и после освобождения города на Верде, понимая всю шаткость ситуации, командование Юго-Западного фронта продолжает настаивать на прикрытии Ряжска от потенциального противника с западной стороны. В боевом приказе 61-й армии, развертывающей свои боевые порядки в тылу Юго-Западного фронта, 30 ноября также несколько раз упоминается именно Ряжск.

В частности, 346-й стрелковой дивизии ставится задача:

«…не допустить выдвижения противника в направлении Ряжска. Передовым отрядом силою стрелкового батальона занять и удержать Скопин».

Лес неподалеку от Скопина буквально изрыт окопами и оборонительными сооружениями.

Около восьми часов вечера 30 ноября 1941 года один из батальонов 346-й стрелковой дивизии прибыл в Скопин и занял оборону. В городе красноармейцы пробыли до 10 декабря. Спросите, почему же и 3-ю и 61-ю армии так интересовала судьба Ряжска?

Дело в том, что по территории Рязанской области проходила линия разграничения двух фронтов: Западного и Юго-Западного. Железнодорожная ветка Рязань - Ряжск - Мичуринск поддерживала связь фронта с тылом.

Более того, если мы взглянем на карту военных действий, то увидим, что в ноябре сорок первого войска Юго-Западного фронта вели бои в районе Ельца. Прорвавшиеся к Скопину части вермахта оказались северо-восточнее 3-й армии, что создало предпосылки для ее окружения.

По всей видимости, основной целью освобождения и обороны Скопина было именно прикрытие Ряжска.

Продолжение следует.