Гуляющего под Рязанью вдоль дороги верблюда обсуждают в соцсетях
В паблике «Новости Рязани ВКонтакте» выложили фотографию, гуляющего вдоль обочины дороги верблюда. Как уточнил автор снимка Виталий Мясо, животное он сфотографировал между Новоселками и деревней Рубцово. В то же время один из подписчиков сообщил, что постоянно видит верблюда, пасущимся с лошадьми у села Льгово.
- Верблюд этот пасется почти каждый день в полях вместе с лошадьми в районе Льгова.
- Да, я тоже там его видел. С двумя лошадьми. Маленькими.
Других подписчиков просто позабавил сам факт, что под Рязанью может свободно разгуливать верблюд:
- Это же Василий, богатырский конь, и кормить и поить не надо.
- Это лось!
- Крупная белка, матерая.
- Верблюды разбегались, к жаре видимо.
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ИСТОЧНИК KP.RU