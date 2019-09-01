Гуляющего под Рязанью вдоль дороги верблюда обсуждают в соцсетях

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-01T18:42:13+03:00

По словам очевидцев, это животное всегда можно увидеть пасущемся вместе с лошадьми у села Льгово

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В паблике «Новости Рязани ВКонтакте» выложили фотографию, гуляющего вдоль обочины дороги верблюда. Как уточнил автор снимка Виталий Мясо, животное он сфотографировал между Новоселками и деревней Рубцово. В то же время один из подписчиков сообщил, что постоянно видит верблюда, пасущимся с лошадьми у села Льгово.

- Верблюд этот пасется почти каждый день в полях вместе с лошадьми в районе Льгова.

- Да, я тоже там его видел. С двумя лошадьми. Маленькими.

Других подписчиков просто позабавил сам факт, что под Рязанью может свободно разгуливать верблюд:

- Это же Василий, богатырский конь, и кормить и поить не надо.

- Это лось!

- Крупная белка, матерая.

- Верблюды разбегались, к жаре видимо.

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ИСТОЧНИК KP.RU