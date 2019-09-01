«Хотим скейт-парк». Рязанцы голосуют против фонтана за КДЦ «Октябрь»
Около 1 800 человек отдали голос за свой вариант в опросе городской администрации по благоустройству площадки за КДЦ «Октябрь». В качестве ответов чиновники предложили следующие варианты:
- разбить цветник;
- организовать скейт-парк;
- восстановить фонтан;
- другое.
Фото: администрация Рязани
Если сначала с подавляющим большинством лидировал вариант за восстановление фонтана, то сейчас вышел вперед вариант со скейт-парком. Это значит, что старый фонтан восстанавливать не будут.
Продлится опрос до 9 сентября.
Напомним, ранее и.о. главы администрации Елена Сорокина уже заявляла, что намерена просить губернатора, чтобы на этом месте построили скейт-парк.
Отметим, что не решена судьба еще одного неработающего фонтана у Дворца детского творчества на улице Есенина. В 2017 году власти города искали деньги для обследования технического состояния этого объекта, что потом решить – восстанавливать его или реконструировать.
Фото: "КП-Рязань".
ИСТОЧНИК KP.RU