«Хотим скейт-парк». Рязанцы голосуют против фонтана за КДЦ «Октябрь»

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-01T13:09:59+03:00

На сайте администрации города продолжается опрос о судьбе площадки за культурно-досуговым центром

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Около 1 800 человек отдали голос за свой вариант в опросе городской администрации по благоустройству площадки за КДЦ «Октябрь». В качестве ответов чиновники предложили следующие варианты:

- разбить цветник;

- организовать скейт-парк;

- восстановить фонтан;

- другое.

Фото: администрация Рязани

Если сначала с подавляющим большинством лидировал вариант за восстановление фонтана, то сейчас вышел вперед вариант со скейт-парком. Это значит, что старый фонтан восстанавливать не будут.

Продлится опрос до 9 сентября.

Напомним, ранее и.о. главы администрации Елена Сорокина уже заявляла, что намерена просить губернатора, чтобы на этом месте построили скейт-парк.

Отметим, что не решена судьба еще одного неработающего фонтана у Дворца детского творчества на улице Есенина. В 2017 году власти города искали деньги для обследования технического состояния этого объекта, что потом решить – восстанавливать его или реконструировать.

Фото: "КП-Рязань".

ИСТОЧНИК KP.RU