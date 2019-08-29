Мэрия запустила опрос о судьбе площадки за КДЦ «Октябрь»
29 августа на сайте администрации появился опрос: «Как лучше обустроить площадку за КДЦ «Октябрь, на которой раньше был фонтан?»
В качестве ответов чиновники предложили следующие варианты:
- разбить цветник;
- организовать скейт-парк;
- восстановить фонтан;
- другое.
Опрос продлится до 9 сентября.
Кроме того, префектур Октябрьского района проведет анкетирование жителей. В частности, в опросе будет предусмотрена возможность предложить свой вариант ответа.
Подробную информацию можно получить по телефону (4912) 28-37-51.
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ИСТОЧНИК KP.RU