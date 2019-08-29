2019-08-29T16:37:17+03:00
Общество

Мэрия запустила опрос о судьбе площадки за КДЦ «Октябрь»

Чиновники спрашивают рязанцев, что бы они хотели видеть на месте заброшенного фонтана
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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29 августа на сайте администрации появился опрос: «Как лучше обустроить площадку за КДЦ «Октябрь, на которой раньше был фонтан?»

В качестве ответов чиновники предложили следующие варианты:

- разбить цветник;

- организовать скейт-парк;

- восстановить фонтан;

- другое.

Опрос продлится до 9 сентября.

Кроме того, префектур Октябрьского района проведет анкетирование жителей. В частности, в опросе будет предусмотрена возможность предложить свой вариант ответа.

Подробную информацию можно получить по телефону (4912) 28-37-51.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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