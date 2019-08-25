2019-08-25T11:03:07+03:00
Общество

В Рязани на месте старого фонтана может появиться скейт-парк

С такой инициативой и.о. главы администрации намерена выйти к губернатору
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: admrzn.ruФото: admrzn.ru
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На месте неработающего фонтана возле кинотеатра «Октябрь» в Рязани может появиться скейт-парк. 24 августа и.о. главы администрации облцентра Елена Сорокина во время очередного объезда заявила, что горожане не раз обращались с просьбой создать такой объект.

- Необходимо собрать общественность, депутатский корпус, а также спортивную молодежь и рассмотреть возможность организации на этом месте скейт-парка. С этой инициативой я выйду к Губернатору региона Николаю Любимову, - цитирует Сорокину admrzn.ru.

Чиновница во время объезда высказала несколько претензий. Так, она поручила привести в порядок территорию возле школы №39 – там разбита дорога, а тротуар испорчен подрядчиком МУП «РМПТС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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